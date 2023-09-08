Konya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Konya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün eşi ise yaralandı.

Konya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı
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Saat 12.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu Belenbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Beyşehir istikametine seyir eden Mesut Çevik’in (72) kullandığı 42 BT 881 plakalı Ford marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan N.M. idaresindeki 33 BTP 77 plakalı tıra arkadan çarptı.

Konya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı - Resim : 1

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı - Resim : 2

Kazada yaralanan Mesut Çevik'in eşi Şükriye Çevik (70) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı - Resim : 3

Şükriye Çevik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Konya # trafik kazası # Konya
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