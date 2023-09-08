Konya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı

Saat 12.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu Belenbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Beyşehir istikametine seyir eden Mesut Çevik’in (72) kullandığı 42 BT 881 plakalı Ford marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan N.M. idaresindeki 33 BTP 77 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mesut Çevik'in eşi Şükriye Çevik (70) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şükriye Çevik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.