Çeşme'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 15.45 dolayında başlayan yangına ekipler, 15.54 de ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ekipler, 7 uçak 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile karadan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.