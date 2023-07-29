Çeşme'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale etti.

Çeşme'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 15.45 dolayında başlayan yangına ekipler, 15.54 de ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 

Çeşme'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Resim : 1

Ekipler, 7 uçak 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile karadan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Çeşme'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Resim : 2

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