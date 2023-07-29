Çeşme'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, 7 uçak 6 helikopter, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale etti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 15.45 dolayında başlayan yangına ekipler, 15.54 de ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Ekipler, 7 uçak 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz 5 su ikmal ve 4 dozer ile karadan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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