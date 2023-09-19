Çiftçilerin fındık kurutma mesaisi
Giresun Belediyesinin açtığı sahil, çiftçilere yaradı. Giresun'da üreticiler, hasat ettikleri fındığı sahil kesimindeki yol kenarlarına sererek kurutuyor.
Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta, hasat döneminin sonuna gelindi.
Hasadın ardından fındığı patoza vurarak zurufundan ayıran üreticiler, satış öncesi son işlem olan güneşte kurutma sürecine devam ediyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fındık kurutma geleneğinin devam ettirildiğini söyledi.
Yüksek rakımlı köylerdeki sıcaklık farkı ve çiy nedeniyle ürünü kurutmakta zorlananlar, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları tercih ediyor.
Öte yandan Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, fındık alım rakamının 100 lirayı geçtiğini söyledi.