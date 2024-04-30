CKD Lezita işçileriyle omuz omuza!

Kucaklaştılar, dertleştiler, birlikte halay çektiler. Görüntüler 55 gündür direnen Lezita Grev çadırından. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri Lezita grevindeki işçilere destek ziyareti yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, Lezita işçisi verdiği mücadele de yalnız değildir dedi. Lezita’daki hukuksuzluğa dikkat çeken Kadan, “işveren iş barışını sağlamalı” çağrısı yaptı.

Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur, destekleri için Cumhuriyet Kadınlarına tesekkür etti. Grevideki son durumu anlattı. Uğur işverene seslendi, toplu iş sözleşmesini imzalamak için masaya davet etti.