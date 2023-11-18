Çocuğun Ölümüne Neden Olduğu İddia Edilmişti! O Dişçi Kliniği Kapatıldı

Bursa'da dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kısa süre sonra yaşamanı yitiren Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Diş kliniği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Deniz Sönmez'e operasyon öncesi sedasyon uygulanarak uyutuldu. Aile ise çocuklarına genel anestezi yapıldığını ancak bunun öncesinde bir test yapılmadığını öne sürdü. Aile, operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortumun geniz etini deldiği ve buna bağlı olarak gelişen kanamanın, Deniz Sönmez'in ciğerlerine dolduğunu iddia etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturması kapsamında anne Elena Sönmez ile baba Aydın Sönmez ifade verdi. Acılı anne ve baba anestezi uzmanı ve hemşiresinin de narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını söyledi. Sönmez ailesi çocuklarının diş kliniğindeki ihmaller zinciri sebebiyle öldüğünü belirterek, klinik çalışanlarından şikayetçi oldu.