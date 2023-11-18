Şanlıurfa'da Yorgun Mermiye Dikkat Çekildi

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek için bir proje hazırladı. "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" projesi kapsamında farkındalığı arttırmak için bir de kısa film çekildi.

Şanlıurfa'da Yorgun Mermiye Dikkat Çekildi
Şanlıurfa'da Yorgun Mermiye Dikkat Çekildi

Eğlencelerin acıya dönüşmemesi düğünlerde silah kullanılmaması için Şanlıurfa'da polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü’nün öncülük ettiği projenin adı "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır." oldu.

Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, projenin pazartesi günü itibarıyla başlayacağını açıkladı. Şen, farkındalığı arttırmak için kısa bir film çekildiğini de belirtti. Projenin istenilen sonuca ulaşması için yoğun bir emek harcandığını aktaran Şen, oluşturulan sosyal sorumluluk projesiyle yorgun mermiden kaynaklı yaralanma ve ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Şanlıurfa # yorgun mermi # şanlıurfa
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