Şanlıurfa'da Yorgun Mermiye Dikkat Çekildi

Eğlencelerin acıya dönüşmemesi düğünlerde silah kullanılmaması için Şanlıurfa'da polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü’nün öncülük ettiği projenin adı "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır." oldu.

Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, projenin pazartesi günü itibarıyla başlayacağını açıkladı. Şen, farkındalığı arttırmak için kısa bir film çekildiğini de belirtti. Projenin istenilen sonuca ulaşması için yoğun bir emek harcandığını aktaran Şen, oluşturulan sosyal sorumluluk projesiyle yorgun mermiden kaynaklı yaralanma ve ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.