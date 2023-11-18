Bakan Bayraktar Akkuyu Eleştirilerini Yanıtladı! "Rus Santrali Diye mi Rahatsızsınız?"

Meclis plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bayraktar, Türkiye'deki enerji politikalarının küresel enerji piyasalarından kopuk olduğuna ilişkin eleştirilere cevap verdi. Türkiye'nin 2002 yılından bu yana enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve kesintisiz enerji arzı sağlamayı hedefleyen politikaları öncelediğini belirtti.

Nükleer enerjinin küresel ısınma ile mücadele konusunda önemli bir enerji kaynağı olduğunu anlatan Bayraktar, enerjide dönüşümün sadece yenilenebilir enerjiyle mümkün olmayacağını, nükleer enerji olmadan yapılamayacağını kaydetti. Akkuyu Nükleer Santrali'nde yapılan anlaşma kapsamında yüzde 100 alım garantisi olmadığını işaret eden Bayraktar, üretilen elektriğin 1. ve 2. santralde yüzde 70'inde alım garantisi olduğunu söyledi. Geri kalan yüzde 30'un serbest piyasada satışa sunulacağını dile getirdi. Bayraktar, Akkuyu'nun Rusya'ya bağımlılığı artırdığına yönelik eleştirileri de yanıtladı.

- Akkuyu'dan biz elektrik üretmesek, örneğin doğal gazdan üretsek yıllık yaklaşık 7,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyacımız olacak. Bugünkü doğal gaz resmimizde bunun yüzde 40'ının Rusya'dan geldiğini varsayalım, yine Rusya'dan alıyor olacağız, İran'dan alacağız, Azerbaycan'dan alacağız. ABD'den sıvılaştırılmış gaz olarak alacağız. Akkuyu Santrali’nin yapılmasında ne gibi bir problem var merak ediyorum. Yani Rus santrali olması açısından mı kötü? Bu santral burada 60 yıl boyunca elektrik üretecek.

İyi Parti ise soru yanıt kısmında Akkuya'ya olan karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, " Nükleere karşı değiliz ama Akkuyu'ya karşıyız; çünkü teknoloji transferi yok" sözlerini sarf etti.