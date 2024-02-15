Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
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Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: TRT Haber

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