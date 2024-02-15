Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Yozgat-Kayseri kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, Battal köyü yakınlarında devrilirken kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
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Yozgat-Kayseri kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Battal köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan Mis Amasya Tur'a ait 54 yaşındaki M.K'nin kullandığı 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 64 yaşındaki Dindar Kelsaka tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOZGAT VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, "Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durumu ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef biri vefat etmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz, üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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