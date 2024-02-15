Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş uyardı! "Bu fırsatları kolay bulamazsınız" 15 şubat altın fiyatları...

Yatırım ve birikim yapmak isteyenlerin güvenli liman olarak gördüğü altında hareketlilik devam ediyor Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için şunları söyledi: "Resmi kurda 1980 lira olan gram altın, serbest piyasalarda, Kapalıçarşı'da 2040-2050 lira seviyesinde. Burası yine çalışıyor olacak. Ons altında 40 dolarlık satış, gram altında 15 liralık düşüşe neden oldu. Elimde TL, dolar var altın alsam mı? Altın düşünen, borcu olanların altın fiyatlarındaki sert düşüşleri fırsata çevirmesi gerekiyor. Çünkü bu fırsatlar sık sık gelmeyebilir. Nasıl gelir mesela? 2150 lira seviyesine kadar agresif yükselir, oradan tekrar 2050'ye kadar gerileyebilir. Bu agresif bir düşüş olur, alım fırsatı diyebiliriz. Bugünkü rakam 2040-2050. 2015 ile, 2700 ile bugünü mukayese ettiğimizde o günkü kar satışı bile bugünü aratır olacaktır. 3000 lira bugünü aratır olacaktır. O yüzden elinde TL, dolar bulunduran, düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ya da alım için fırsat kollayanlar diyorum ki, buyurun, bu fırsatları kolay bulamazsınız."

15 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.970,77

Gram altın satış: 1.971,10

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.348,00

Çeyrek altın satış: 3.416,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.738,00

Yarım altın satış: 6.872,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.291,00

Tam altın satış: 13.519,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.539,00

Cumhuriyet altını satış: 13.743,00

ATA ALTIN NE KADAR?