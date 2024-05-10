Çorum'da maden işçileri eylem başlattı

Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında çalışan 80 işçi toprak kayması riski iddiasıyla 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak madenciler sendikaya üye oldukları için baskılara maruz kaldıklarını ve işten çıkarıldıklarını söyledi.

Çorum'da maden işçileri eylem başlattı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Çorum'un Dodurga ilçesi’ndeki Alpagut Linyit Kömür işletmesinde 6 ay ücretsiz izne çıkarılan maden işçileri eylem başlattı.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait, 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletmesini yapan özel şirket, işçilerden yaklaşık 80'ini çağırarak, 6 ay süreyle ücretsiz izne gönderdiğini bildirdi. Gerekçe olarak toprak kaymasını gösterdi.

Ancak işçiler aynı fikirde değil. Sendika üyesi yaklaşık 150 işçi, maden önünde eylem yapmaya başladı.

İşçiler sendika üye oldukları için işletme yönetiminin toprak kaymasıyla ilgili raporu bahane ederek kendilerini ocaktan uzaklaştırmak istediğini söyledi.

Toprak kayması riski var denilen madende 140 işçinin çalışmaya devam etmesi de dikkat çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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