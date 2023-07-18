CZN Burak'tan babasına dolandırıcılık suçlaması

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, popüler sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da en çok takipçiye sahip olan isimlerden biri. Ayrıca kendi restoranlarını işleten fenomen isim, özellikle güler yüzü ve yaptığı büyük yemeklerle tanınıyor.

BABASI HABERSİZCE TÜM İSİM HAKLARINI SATTI

CZN Burak, bir süredir sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla babası ile ilgili problemleri olduğunun mesajını veriyordu. Aslen Hataylı olan CZN Burak, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye de büyük yardımlar yapmış ve herkesin takdirini kazanmıştı. İkilinin arasındaki kriz ise bu süreçte patlak vermişti. Babası CZN Burak'ı deprem bölgesine yardım konusunda engellemeye çalışmış ve araları bozulmuştu.

Ancak olaylar ne yazık ki bununla sınırlı kalmadı. Fenomen isim, babası tarafından tüm isim haklarının satıldığını öğrendi. Babası tarafından dolandırıldığını öğrenen CZN Burak, vakit kaybetmeden mahkemenin yolunu tuttu. Dahası, babasının İstanbul'daki restoranının tüm haklarını da yabancı bir iş insanına sattığı söylentileri ortaya çıktı. Davanın eylül ayında Çağlayan Adliyesi'nde ilk duruşmasının görüleceği öğrenildi.

"İSMİMİ KULLANAN EMEK HIRSIZLARI…"

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da İstanbul'da Vadi İstanbul'dan başka şubesinin olmadığını sık sık belirten CZN Burak, "Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin" diyerek uyarıda bulundu.

YENİ MEKÂNINI AÇMAK İÇİN GARAJINDAKİ TÜM ARAÇLARINI SATTI

Tüm bu yaşananların ardından yola tek başına devam etme kararı alan CZN Burak, garajındaki tüm araçlarını sattı. Bu araçlardan elde ettiği sermaye ile ise yeni mekânının açmak için hazırlıklara başladı. Fenomen ismin İstanbul Sarıyer'deki Vadi İstanbul'daki yeni mekânını eylül ayında açması bekleniyor.