Denizli'de el emeği ürünler görücüye çıkarıldı! Üreten Kadınlar Festivali başladı

Üreten kadınlar birbirinden güzel el emeği ürünlerini sergiledi.

Denizli'deki “Üreten Kadınlar Festivali”nde yok yok.

Emekli olduktan sonra da üretmeye devam ediyorlar. Kadınlar ürünleri satarak bütçelerine katkı sunuyor.

Cumhuriyet Kadınları Denizli Şube Başkanı Elif Çobanoğlu, üreten kadınların daha çok iş hayatında olması gerektiğini söyledi.