Hassa esnafı destek bekliyor! Ulusal Kanal esnafa mikrofon uzattı

Hatay'ın Hassa ilçesi de depremden etkilenen noktalardan biri oldu. Esnaf toparlanmak için birbirine kenetleniyor, destek bekliyor.

Yozgat Valiliği'nin desteği ile esnafa Yozgat-Giresun çarşısında yapılan dükkanlar teslim edildi.

Hassa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adanan Uzun, bazı esnafın açıkta kaldığını yeni iş yerlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çarşının sıcağa, soğuğa ve yağmura karşı korunabilmesi için çatıya ihtiyaç duyuluyor. Esnaf elektrik kesintilerinden ve abonelik alamamaktan yakınıyor.

HASSA'DA ÜRETİCİLER ZARARDA

Depremden çiftçi de büyük yara aldı. Hassa ilçesi üzüm ve zeytin üretimiyle öne çıkıyor. Üzümler sıcaktan zarar gördü. Sulama imkanı olan şanslı su vermeyen üretici ise zararda.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner üzümlerin birçok noktada kuruduğunu zeytinlerin ise susuzluktan küçük kaldığını belirtti.