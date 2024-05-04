Denizli'deki sondaj çalışmasındaki patlama vatandaşı huzursuz ediyor

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde vatandaşlar tedirgin. 29 Nisan günü jeotermal tesisindeki sondaj çalışması sırasında patlama yaşanmış kuyudan fışkırın su, koku ve gürültü, yöre halkını olumsuz etkiledi.

Jeotermal kuyuda sondaj kazısı sırasında yaşanan patlama bölgede tedirginlik bıraktı. Etkileri devam eden olayla ilgili vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılmadı. Burası Denizli’nin Sarayköy ilçesi.

29 Nisan günü jeotermal tesis kurulması için sondaj yapılmış, bu sırada patlama yaşanmıştı. Kaynaktan fışkıran termal su, 50 metreye kadar yükselmiş, itfaiye ve sondaj firması yetkilileri suyu kontrol altına almaya çabalamıştı. Vatandaşlar, su fışkırmasının devam ettiğini söyledi. 

PATLAMA VATANDAŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Patlama sonucu oluşan gürültü ve kokudan başta Yıldıztepe, Gerali ve Merkez Sakarya mahalleleri olmak üzere tüm Sarayköy olumsuz etkileniyor.

AFAD ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin ölçümler yapmış, insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığını belirtti. Vatandaşlar ise şuana kadar kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Halk, dağılan gazla ilgili yetkililerden kapsamlı açıklama istiyor, “Endişeli bekleyişimiz sona ersin” diyor.

Vatandaşlar, sondaj kuyusunun bir an önce kapatılmasını talep ediyor.
Bölgede tarım ve hayvancılık yoğun yapılıyor. Bu durumdan zarar görmemesi için acil önlem bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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