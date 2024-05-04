DEM Partili Belediye Başkanı'nın ilk işi çalışanları çıkarmak
Van’ın en büyük ilçesi olan İpekyolu’nda başkanlık koltuğuna oturan Dem Partili Cevdet Altındağ'ın ilk icraatı işçi çıkarmak oldu. DEM Partili belediye 184 işçiyi işten çıkardı.
Van’ın İpekyolu ilçesinde belediye başkanlığını kazanan DEM Partili Cevdet Altındağ, 184 işçinin işine son verdi. İşçiler işten çıkarıldıklarını cep telefonlarına attığı kısa mesajla öğrendi.
260'A YAKIN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş sendikasının örgütlü olduğu belediyede işten atmalar devam ediyor. Sayının 260’a yaklaştığı belirtiliyor.
Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Fatih Akdeniz belediye binası önünde işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Akdeniz, “Atılan işçiler işlerine dönene kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Akdeniz hukuki mücadelenin de süreceğini belirtti. İşçiler 6 Mayıs pazartesi günü belediye binası önünde çadır kurarak işe dönüş eylemlerine başlayacak.
İpekyolu belediyesi işçilere gönderdiği mesajda giderlerinin çok olduğunu gerekçe gösterdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi