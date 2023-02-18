Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu sorumlu mu?

Deprenm bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Adli birimler soruşturmaları başlattı. Hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan müteahhitler gözaltına alınıyor.

Peki yıkılan binaları "depreme dayanıklı proje" diye satan emlak komisyoncularının hukuken sorumluluğu var mı?

Avukat Ömer Yılmaz, "Elbette bunların da tabii ki somut olaya göre değişiklik göstermesine rağmen yapılacak incelemeler neticesinde sorumlulukları doğabilir." dedi.

Uzmanlar, yargılama neticesinde cezai işlem de uygulanabileceğini belirtiyor.

Yılmaz, insanların maddi zararları meydana geldiği için emlakçıların hukuki yönden kesinlikle bir sorumluluğunun söz konusu olabileceğini söyledi.

Depremin yol açtığı zarardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilir. Uzmanlar, sorumluluk doğmaması için pazarlanan yapıların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Avukat Yılmaz, şunları söyledi: