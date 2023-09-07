Depremzede yurttaşların depo sorunu! Evlerinin depo alanları tehlike arz ediyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki depremzedeler evlerin bir bölümünü depo olarak kullanıyor. Ancak buralar tehlike arz ettiği için yıkılacak. Yurttaşlar depolarında kayısı, bulgur ve tarım aletlerini saklıyor. Ulusal Kanal'a konuşan mağdurlar "bize depo yeri gösterin" diyerek yöneticilere seslendi.

Depremzede yurttaşların depo sorunu! Evlerinin depo alanları tehlike arz ediyor
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde depremzedeler depo olarak kullandıkları alanların yıkılması durumunda mağdur olacaklarını söyledi. Depolarda köylülerin tarım ürünleri ve aletleri var.

Ulusal Kanal'a konuşan yurttaşlar, depo desteği istedi. Depremzedeler, kışlık ürünlerinin sokağa atılmasını istemiyor.

YURTTAŞLARIN TALEBİ DEPO

Yurttaşlar, konuşmalarında bu alanların depo olarak kullanıldığına vurgu yaptı. Kayısılarının, bulgurlarının bu depolarda saklandığını belirten vatandaşlar depoda ayrıca tarım aletleri olduğunu aktardı. "Nereye koyacağız, bize depo verin" diyen vatandaş, un, bulgur gibi gıda maddelerini nerede saklayacaklarını da sordu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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