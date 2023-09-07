Depremzede yurttaşların depo sorunu! Evlerinin depo alanları tehlike arz ediyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde depremzedeler depo olarak kullandıkları alanların yıkılması durumunda mağdur olacaklarını söyledi. Depolarda köylülerin tarım ürünleri ve aletleri var.

Ulusal Kanal'a konuşan yurttaşlar, depo desteği istedi. Depremzedeler, kışlık ürünlerinin sokağa atılmasını istemiyor.

YURTTAŞLARIN TALEBİ DEPO

Yurttaşlar, konuşmalarında bu alanların depo olarak kullanıldığına vurgu yaptı. Kayısılarının, bulgurlarının bu depolarda saklandığını belirten vatandaşlar depoda ayrıca tarım aletleri olduğunu aktardı. "Nereye koyacağız, bize depo verin" diyen vatandaş, un, bulgur gibi gıda maddelerini nerede saklayacaklarını da sordu.