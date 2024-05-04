Devrilen minibüste can pazarı yaşandı

Kaza, Ardahan’da yaşandı. Devrilen minibüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Devrilen minibüste can pazarı yaşandı
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü yakınında yaşand.

Çıldır’dan Ardahan’a seyir halindeki Özer Karabıyık yönetimindeki 75 M 0733 plakalı minibüs, havanın yağmurlu ve yolunda kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALANLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma karayolunda güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüsün altında kalan ve etrafa savrulan yaralıları kurtarmak için jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.


Devrilen minibüsün altında kalan yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslara taşındı. Kazada, S.Y. (63) hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çıldır ve Ardahan’daki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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