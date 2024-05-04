Denizde mahsur kalan kişi dev dalgalarla kıyıya ulaştı

Olay, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. Dalgalı havada denize giren kişi, boğulma tehlikesi yaşadı.

Denizde mahsur kalan kişi dev dalgalarla kıyıya ulaştı
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Serik Boğazkent Sahili’nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, rüzgarlı havadan dolayı dev dalgaların oluştuğu denize girdi. Bir süre sonra kıyıya dönemeyen şahıs, kıyıdaki yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti ancak dalağalar nedeniyle kimse boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yanına gidemedi.

Denizde adeta mahsur ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi, dev dalgalarla sürüklenerek sahile ulaştı. Kıyıya geldiğinde vatandaşların yardımıyla sahile çıkartılan kişiye, 112 ekipleri ilk müdahalede bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Antalya # Deniz # boğulma # dev dalga
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