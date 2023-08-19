Devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Halil Tetik, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Editör: Süleyman Daban

Kaza, akşam saatlerinde İznik ilçesine bağlı Hisardere mahallesine 1 kilometre yakınındaki tarlada meydana geldi. Halil Tetik’in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.

Tarlasından evine geç saatlere rağmen dönmeyen Halil tetik evdekilerin merakı üzerine tarlaya giden kayınbiraderi, eniştesinin traktörünün altında kaldığını kazayı görmesi üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Halil Tetik, cenaze aracına kaldırıldı.
Olay yeri incelemesinin ardından Tetik’in cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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