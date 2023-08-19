Üsküdar’da kontrolden çıkan araç vatandaşların yaralanmasına neden oldu

Üsküdar’da sabah saatlerinde seyir halindeki araç kontrolden çıkıp direğe çarparak takla attı. Kaza sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı.

Üsküdar’da kontrolden çıkan araç vatandaşların yaralanmasına neden oldu
Üsküdar’da kontrolden çıkan araç vatandaşların yaralanmasına neden oldu
Editör: Süleyman Daban
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Olay sabah saat 06.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen Nevzat Eren Akduman yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki direğe çarptı daha sonra takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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