Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen hayata veda etti!

1961 yılında üretilen Devrim otomobilinin amblemini ve 'Devrim' yazısını son anda tasarlayıp, araca monte ettiği öğrenilen Gündüz Sait Güngen hayata veda etti.

Devrim otomobilinin tasarımcısı Gündüz Sait Güngen hayata veda etti!
Editör: Yağmur Biçen
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Gündüz Sait Güngen  129 günde üretilen Devrim otomobilinin kaporta ekibinde yer aldı. Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 mühendisten biri olan 2 çocuk babası Güngen, 15 Mart'ta 99 yaşında hayatını kaybetti.

Güngen, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güngen'in vasiyeti üzerine cenazede tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü. 

Lale Güngen Çakmak, babasının Devrim otomobiline ilişkin anılarını anlatarak, "Babam Eskişehir’e gittiğinde, ilk giden ekibin yabancı ülkelerin ürettiği araçları incelediklerini görmüş. Müthiş kısıtlı bir süre verilmiş bu aracı bitirmek için. Plan 29 Ekim’de bu arabaları hipodromda yürütmek. Ve bu insanlar bir araya gelerek bunu yapmaya çalışıyorlar. 'Bu 4 aylık sürede nasıl bu arabaları yapabiliriz' derken, yöntem olarak makete uygun negatif kalıplar oluşturmuşlar. Kalıplara beton dökerek, betonu pürüzsüz bir şekilde şekillendirmişler. Son ana kadar arabanın ismi belli değilmiş. 10 Ekim’de arabanın adının 'Devrim' olduğu bildirilmiş. Ve arabayı 29 Ekim'de yürütecekler. Babam öndeki amblemi, 'Devrim' yazısını son anda tasarlamış ve ondan sonra bu arabayı tamamlamışlar. Kendisi bize anlattığında her zaman Devrim arabasının başarılı bir proje olduğunu söylüyordu. Bir de o zamanlar Türkiye savaştan çıkmış, gelişmeye çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

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