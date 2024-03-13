Dikili'yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası yollarda biriken sular göle döndü. Bir otomobil mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu ilçe merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde rögarlar taştı.

Yağmur nedeniyle trafikte aksamaların yaşandı. Rögar kapaklarının açılması sonucu bir araç çukura girerek mahsur kaldı.

Bölgede bir iş yeri ile bir apartmanın da giriş katını su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışması yürüttüğü ilçede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.