Dikili'yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü

Sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Dikili'yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası yollarda biriken sular göle döndü. Bir otomobil mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu ilçe merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde rögarlar taştı.

Yağmur nedeniyle trafikte aksamaların yaşandı. Rögar kapaklarının açılması sonucu bir araç çukura girerek mahsur kaldı.

Bölgede bir iş yeri ile bir apartmanın da giriş katını su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışması yürüttüğü ilçede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İzmit Körfezi'ndeki renk değişiminin sebebi ne? TÜBİTAK renk değişiminin kaynağını belirlediİzmit Körfezi'ndeki renk değişiminin sebebi ne? TÜBİTAK renk değişiminin kaynağını belirlediYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # dikili # yağmur # sağanak
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!
Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!
Öne Çıkanlar İsrail Filistinli sivilleri hedef aldı│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı İsrail Filistinli sivilleri hedef aldı│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri? Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?