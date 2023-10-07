Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde Dahiliye Kongresi Düzenlendi

Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği ile Dahiliye Uzmanları Derneği tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 2. Doğu Dahiliye Kongresi başladı. Kongre Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz kongrenin amacını Ulusal Kanala anlattı. Türkiye'nin dört bir yanından doktorların katıldığı Kongrede iç hastalıkları ele alındı. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan gelişmeler ve tecrübeler hekimlerle paylaşıldı.