Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 192 kilogram toz esrar ele geçirildi...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 192 kilogram toz esrar ele geçirildi...
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 192 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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