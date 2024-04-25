Düzce'ye çamur yağdı!

Yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'de gökten adeta çamur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'de rüzgar ile birlikte yağmur başladı.

Kentte toz taşınımı sebebi ile park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Gece saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.