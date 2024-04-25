Düzce'ye çamur yağdı!

Afrika'nın çöl tozları ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Çöl tozu taşınımı sebebiyle Düzce'de çamur yağdı.

Düzce'ye çamur yağdı!
Editör: Metehan Gül

Yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'de gökten adeta çamur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

Düzce'ye çamur yağdı! - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'de rüzgar ile birlikte yağmur başladı.

Kentte toz taşınımı sebebi ile park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Gece saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Düzce'ye çamur yağdı! - Resim : 2

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# toz taşınımı # çöl tozları
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