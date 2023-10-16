Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yurt içinde göçmen kaçakçılığına karşı ekiplerin kararlı mücadelesi sürüyor. Son olarak Edirne'nin Keşan ilçesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyonun Kasasından Çıktılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesinde oluşturdukları kontrol noktasında bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında 13'ü Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen araç sürücüsünü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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