İstanbul'da Traik Yoğunluğu Yaşanıyor

Haftanın ilk iş gününde Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da trafikte büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Şehrin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu artmış durumda.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Halıcıoğlu Mecidiyeköy istikameti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Levent Büyükdere Caddesi ile Nurtepe Viyadüğü'nden TEM Otoyolu'na katılımda yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca otoyolun Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde de trafik nedeniyle araçlar ağır seyrediyor. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki yoğunluk nedeniyle de sürücüler yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakasında benzer manzaralar sabah saatlerinde görülüyor. D-100 kara yolu Maltepe ve Göztepe arasında trafik akışı yavaşlarken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ve Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Trafikte yaşanan yoğunluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na da yansıdı. Buna göre kentteki trafik yoğunluğu saat 08.30'da yüzde 65'lere çıktı.

Toplu Taşıma Araçlarında Kalabalık Oluştu

Megakentte işe giden vatandaşlar ve öğrenciler de sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında ve duraklarda kalabalık oluşturdu.

Tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanırken özellikle Edirnekapı ve Cevizlibağ'daki metrobüs duraklarında giriş ve çıkışlarda kuyruk oluştu, vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yoğunluk dikkati çekti.

Beylikdüzü'nde metrobüsün Beykent durağındaki tek yönlü çalışma nedeniyle TÜYAP yönünde indirilmeyen yolcular, sonraki durakta inip tekrar bindikleri araçla geri gelerek karşı yönünde inebiliyor. Bu durum da metrobüsün Beykent ve son duraklarında daha fazla yoğunluk yaşanmana yol açıyor.

Yolcu yoğunluğunu azaltmak için peş peşe kaldırılan araçlar ise Beylikdüzü-Sefaköy arasındaki metrobüs yolunda trafik oluşturdu. Metrobüs hattının bazı bölümlerinde oluşan trafik nedeniyle özellikle sabah saatlerinde araçlar yavaş ilerliyor.