Kocaeli'de Feci Kaza! Motosikletin Sürücüsü Öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası meydana geldi. Motosikletin tıra çarptığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'de Feci Kaza! Motosikletin Sürücüsü Öldü
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. İ.A. idaresindeki motosiklet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde B.Z. yönetimindeki tıra çarptı.

Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti!

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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# trafik kazası # kocaeli
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