Edirne'de 2 FETÖ'cü kaçamadan yakalandı

Edirne'de Hudut Askerleri yaptıkları devriye faaliyeti esnasında, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakaladı. Meriç ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen İ.C. ve S.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, kimlik tespiti yapılmak üzere jandarma karakoluna götürdü. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.