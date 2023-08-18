Gaziantep'te depremzedelerin ulaşımında '' özel tam kart'' uygulaması

Büyükşehir Meclis Salonu’ndaki toplantının gündemi depremzedeler oldu. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, orta, ağır veya yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşların ‘Özel Tam Kart’ ile toplu ulaşımlarda ücretsiz faydalanma hakkı süresi, 30.04.2024 tarihine kadar uzatıldı.

ADIYAMAN'A ARAÇ DESTEĞİ!

Meclis’in devamında 2017 ve 2018’teki ve 6 Şubat tarihindeki depremlerin yıkıcı etkilerinden dolayı birçok araç ve gerecin kullanılamaz durumda olması nedeniyle Adıyaman’a bağlı Samsat Belediyesi’ne araç desteği verilmesi kararlaştırıldı.



ÇKS’ye kayıtlı yaklaşık 38 bin çiftçiye destek olmak ve maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla başlatılan mazot desteği çerçevesinde 2023 yılında 4 milyon 387 bin 585 litre mazot desteği verilmesini ön gören madde meclis üyelerince onanarak, karara bağlandı. Öte yandan Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük bilim merkezi konumunda olan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nin tanıtımını yapmak ve görünürlüğünü artırmak için 1 yıl boyunca giriş ücreti alınmaması kararı alındı.