Çanakkale'de aynalı sazan balığı yavruları göletlere bırakıldı

Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı. Bırakılan yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması çağrısı yapıldı.

Çanakkale'de aynalı sazan balığı yavruları göletlere bırakıldı

Çanakkale'de baraj ve göletlere İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusunu bırakıldı.

Kentte 2021 yılına kadar yaklaşık 70 bin balık baraj ve göletlere bırakıldı. Bu sayı 2022 yılında da 1,5 milyona kadar çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesini hedeflediklerini söyledi.

Çanakkale'de ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

# çanakkale # balık
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