Edirne’de 27 FETÖ Şüphelisi Botla Yunanistan’a Kaçarken Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 27 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik sorgusunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı ile yurtdışı çıkış yasakları olduğu tespit edildi.

Yasa dışı yollardan bot ile Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 27 FETÖ üyesi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.