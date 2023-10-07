MSB'den Açıklama! Öldürülen Terörist Sayısı 58'e Yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Meşru müdafaa kapsamında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 58’e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Açıklama! Öldürülen Terörist Sayısı 58'e Yükseldi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Meşru müdafaa kapsamında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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