Ağır Ceza Hakiminin Yaralandığı Kazada 10 Dakikalık Sır

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazanın olduğu yeri gören kameraların 10 dakika boyunca kayıt almadığı ortaya çıktı.

Ağır Ceza Hakiminin Yaralandığı Kazada 10 Dakikalık Sır
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Kaza, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarında geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Görev yaptığı dönemde birçok 'FETÖ' davasına bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ağır Ceza Hakiminin Yaralandığı Kazada 10 Dakikalık Sır

Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hakim Horasan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hakim ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarında geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Görev yaptığı dönemde birçok 'FETÖ' davasına bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis ekipleri kaza sonrası geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Yapılan incelemede kazayı gören güvenlik kamerasının elektrik kesilmesi nedeniyle 10 dakika boyunca kayıt alamadığı belirlendi. Kazanın hemen öncesi yani 18.47'de kesilen kesilen kaydın saat 18.57'de, kazanın ardından tekrar başladığı tespit edildi. Horasan'ın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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# kaza # hakim # fetö
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