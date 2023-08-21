Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı verildi! işte o tarih...

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerine çıkarak 28 Ağustos'a kadar etkili olacağı bildirildi.

Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı verildi! işte o tarih...

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 28 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle; İzmir 27-37, Aydın 25-40, Manisa 26-40, Balıkesir 22-35, Çanakkale ise 25-36 derece. Özellikle denize kıyısı olan illerde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

# meteoroloji # ege bölgesi # yüksek sıcaklık
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