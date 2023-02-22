EGM: "Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı"

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda, korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden 'provokasyon' yaptığı değerlendirilen 925 hesap yöneticisinden 548'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 134 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı.

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 925 hesap yöneticisi tespit edildi, 548'i hakkında adli işlem başlatıldı. 134 şahıs gözaltına alındı, 25'i tutuklandı.

Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.#deprem#Siberay pic.twitter.com/nzspBCx0Nf — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 22, 2023