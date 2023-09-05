Ekoturizm alanı her geçen gün genişliyor! Keklik Deresi doğaseverlerin yeni rotası
Sarıçam ormanları ve eşsiz doğasıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hizmete giren "eko turizm" alanı, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Keklik deresindeki eko turizm alanı, İnsana doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sunuyor.
Haber-Kamera: Yasin Emre Gök
Doğaseverlerin yeni rotası Kars'ın Keklik Deresi oldu. Bölge; Şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla da hizmet veriyor.
Havası soğuk ama insanı sıcak olarak bilinen kent sarıçam ormanları da yine aynı coğrafya üzerinde yer alıyor.
Keklik vadisin de kurulan eko turizm alanı ziyaretçilerine güzel vakit geçirme imkanı sağlıyor.