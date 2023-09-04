Kars'ta belgeselleri aratmayan görüntüler! Boz ayılar yavrularıyla birlikte görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, onlarca ayı yavrularıyla birlikte çöplüğe indi. Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek depolayan boz ayılar belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu. Ulusal Kanal'dan Yasin Emre Gök o anları kayda aldı...
Belgeselleri aratmayan görüntülerin adresi Kars'ın Sarıkamış ilçesi oldu.
Her akşam çöplükte toplanıyor, kış uykusuna hazırlanıyorlar.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne iniyor. Karınlarını doyuruyor. Kış uykusu için depolama yapıyorlar.
Meraklı vatandaşlar ise, artık her gece çöplüğe inen ayıları izleyip, görüntülüyor.
Görüntüler de dikkat çeken bir diğer manzara ise Boz Ayılar ile kavga etmeden yiyecek arayan köpekler oldu.
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