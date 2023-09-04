Kars'ta belgeselleri aratmayan görüntüler! Boz ayılar yavrularıyla birlikte görüntülendi

Belgeselleri aratmayan görüntülerin adresi Kars'ın Sarıkamış ilçesi oldu.

Her akşam çöplükte toplanıyor, kış uykusuna hazırlanıyorlar.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne iniyor. Karınlarını doyuruyor. Kış uykusu için depolama yapıyorlar.



Meraklı vatandaşlar ise, artık her gece çöplüğe inen ayıları izleyip, görüntülüyor.

Görüntüler de dikkat çeken bir diğer manzara ise Boz Ayılar ile kavga etmeden yiyecek arayan köpekler oldu.