Kars'ta belgeselleri aratmayan görüntüler! Boz ayılar yavrularıyla birlikte görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, onlarca ayı yavrularıyla birlikte çöplüğe indi. Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek depolayan boz ayılar belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturdu. Ulusal Kanal'dan Yasin Emre Gök o anları kayda aldı...

Kars'ta belgeselleri aratmayan görüntüler! Boz ayılar yavrularıyla birlikte görüntülendi

Belgeselleri aratmayan görüntülerin adresi Kars'ın Sarıkamış ilçesi oldu.

Her akşam çöplükte toplanıyor, kış uykusuna hazırlanıyorlar.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne iniyor. Karınlarını doyuruyor. Kış uykusu için depolama yapıyorlar.

Meraklı vatandaşlar ise, artık her gece çöplüğe inen ayıları izleyip, görüntülüyor.

Görüntüler de dikkat çeken bir diğer manzara ise Boz Ayılar ile kavga etmeden yiyecek arayan köpekler oldu.

Buket Aydın kredi kartı olayı nedir? Özgür Demirtaş ile aralarında ne oldu?Buket Aydın kredi kartı olayı nedir? Özgür Demirtaş ile aralarında ne oldu?Nedir?
# kars # sarıkamış # boz ayı # kış uykusu
Çok Okunanlar
En ucuz sigara 47 lira!
En ucuz sigara 47 lira!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
4 Eylül Pazartesi İstanbul elektrik kesintileri!
4 Eylül Pazartesi İstanbul elektrik kesintileri!
ALES sonuçları açıklandı mı?
ALES sonuçları açıklandı mı?
Öne Çıkanlar Putin Erdoğan'ı işte böyle karşıladı! - Ulusal Kanal Putin Erdoğan'ı işte böyle karşıladı! - Ulusal Kanal Çamaşır makinesi değil kanalizasyon çukuru! Çamaşır makinesi değil kanalizasyon çukuru!