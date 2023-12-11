Elektrikli Skuter Tehlike Saçtı

Hal böyle olunca adeta ölüme göz kırpan elektrikli skuter hız sınırlaması yeniden gündeme getirdi.



Yetkililere seslenen İleri Sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar, skuterların da plakalandırılması gerektiğini ve bu şekilde denetlemenin daha kolay olabileceğini söylüyor.



Ayrıca Büyükçınar, otoyollara skuterların girişinin de yasaklanması gerektiğini söyledi ve yeni yasa çıkması için çağrıda bulundu.