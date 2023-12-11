Elektrikli Skuter Tehlike Saçtı

Hız sınırı otomobilleri aşmaya başlayan bireysel skuterler, otoban ve çevre yollarına da girmeye başladı. Artan hız limiti tehlikeyi de beraberinde getirdi. Uzmanlar ise yetkililere sınırlama için çağrıda bulundu.

Hal böyle olunca adeta ölüme göz kırpan elektrikli skuter hız sınırlaması yeniden gündeme getirdi.

Yetkililere seslenen İleri Sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar, skuterların da plakalandırılması gerektiğini ve bu şekilde denetlemenin daha kolay olabileceğini söylüyor.

Ayrıca Büyükçınar, otoyollara skuterların girişinin de yasaklanması gerektiğini söyledi ve yeni yasa çıkması için çağrıda bulundu.

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