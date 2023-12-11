Bütçe Maratonu Bu Kez Genel Kurul'da

Asgari ücrette 2024 yılında 595 milyar lira vergi istisnası öngördüklerini bildirdi.

Bütçe maratonu bu kez Meclis Genel Kurulu'nda. 2024 yılında giderlerin 11 trilyon 89 milyar lira, gelirlerin ise 8 trilyon 437 milyar lira olması öngörüldü. 2 trilyon 652 milyar lira olan bütçe açığının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 6,4 olarak ölçüldü.



Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeyle ilgili sunum yaptı.



Enflasyonda 2024'ün ikinci yarısından sonra düşüş olacağını belirten Yılmaz, cari açığın ve işsizlik rakamlarının gerileyeceğini söyledi.



Yılmaz, asgari ücret artışlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Yılmaz, yüksek enflasyon oranlarının devam etmesi nedeniyle küresel ekonomide parasal sıkılığın bir süre daha devam etmesi beklentisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “2024 yılında gelişmiş ekonomilerde faiz artırımlarının sonlandırılması beklentisi yaygın hale gelmektedir" dedi.