Emekliler 5 Bin Liralık İkramiyeye Tepkili

Çalışma bakanının mücbir sebep sözlerine, 5 bin liralık ikramiyeye layık görülen emekli de çalışmak zorunda olup 5 bin liradan mahrum kalan emekli de tepkili.



İğneden ipliğe gelen zamlara karşı zorlanan emekli ay sonunu getiremezken bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu söylüyor. Emeklinin ortak derdi geçim sıkıntısı. Yaşamlarını devam ettirebilmek için İşkur’a başvuruyor..



7 bin 500 liralık maaşla geçinemeyen emeklinin tek çaresi çalışmak, ama iş bulmak neredeyse imkansız. Emekliler bir umut İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvuruyor. İşkur marifetiyle işe girmek için sıra bekleyen 60-64 yaş arası kişi sayısı 16 bin 53 olurken 65 yaş üstü ise 6 bin 62 kişi oldu.



Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışan emekliler haricinde 12.2 milyon emekliye bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme Kasım ayı içinde yapılacak.