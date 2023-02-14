Enkazdan kaç kişi kurtarıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye bizzat katılmayı planladığını; ancak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılmıştır. 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler, maalesef çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. Sarsıntıların hissedildiği mücavir şehirlerle birlikte felaketten 20 milyona yakın insan etkilenmiştir. Bilim adamları, bu zelzeleler sonucu ortaya çıkan enerjinin 500 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremde, yıkılan binlerce binanın enkazını kaldırdıkça maalesef kayıplarımızın sayısı da artıyor. Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik. Kalanların tedavilerine ise devam ediyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir" diye konuştu.