Erzurum'da büyük yangın! 7 ev 8 ahır kullanılmaz hale geldi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir evin çatı katında yangın çıktı.

Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ev ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine mahalleye Bayburt ve Erzurum'un yanı sıra Pazaryolu ve İspir ilçelerinden de itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 8 ahır kullanılmaz hale geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz olay yerine giderek bilgi aldı.