Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüpheli H.Ç. ve A.Ç.’nin ikametgahlarında yapılan aramalarda 1 tek kırma av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 1 9mm tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 15 9mm çapında fişek, 1 parçalanmış vaziyette av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

SARIKAMIŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan H.Ç. (27) ve A.Ç. (31) halkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.