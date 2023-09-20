Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü traktöre çarptı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı.
Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü kazaya karıştı. Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktörün römorkunu çekip otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada, A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kaza yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
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