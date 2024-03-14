Erzurum'da korkunç cinayet! Eşini ve kızını öldürdü

Erzurum'da korkunç bir cinayet meydana geldi. Zülküf B. evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Erzurum'da korkunç cinayet! Eşini ve kızını öldürdü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Erzurum'da kan donduran bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres, Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi'ndeki Sancak Sitesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Zülküf B. ile 44 yaşındaki eşi Kadriye B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Zülküf B, eşi ile 20 yaşındaki kızı Asude Pelen B'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracıyla kaçan zanlı Zülküf B, polis ekiplerinin çalışması sonucu Çat ilçesi istikametinde yolda yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# erzurum # cinayet
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