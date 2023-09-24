Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü 22 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan İlçesi'nde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü 22 kişi yaralandı
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Olay, Horasan-Erzurum karayolunda yaşandı. Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular camlar kırılarak kurtarıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

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# erzurum # trafik kazası
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