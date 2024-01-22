Esenyurt'ta bir şahıs 9 kişiyi bıçakladı



Esenyurt'ta kimliği belirlenemeyen bir şahıs 9 kişiyi bıçakladı.



Önce eline bıçağı aldı ardından ilçenin çeşitli noktalarını dolaşmaya başladı.



Önüne geleni bıçaklamaya başlayan şahıs ardından kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.



Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. pic.twitter.com/aE8QlaT8Mx — Ulusal (@ulusalkanal) January 22, 2024