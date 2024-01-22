Esenyurt'ta bir şahıs 9 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta bir kişi tanımadığı 9 kişiyi peş peşe bıçaklayarak kayıplara karıştı. Saldırgan polis ekiplerince aranırken yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir şahıs 9 kişiyi bıçakladı


Esenyurt'ta kimliği belirlenemeyen bir şahıs 9 kişiyi bıçakladı.

Önce eline bıçağı aldı ardından ilçenin çeşitli noktalarını dolaşmaya başladı.

Önüne geleni bıçaklamaya başlayan şahıs ardından kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.

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